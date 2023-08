Zgjedhjet në Rusi/ Zyrtari ukrainas: Janë farse! Qytetarët po kërcënohen me automatikë të votojnë

Votimet po mbahen në rajonet Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson, pavarësisht se Rusia nuk kontrollon plotësisht asnjë prej tyre. Presidenti rus, Vladimir Putin ka zgjedhur guvernatorët nga politikanët veteranë pro-rusë.

RUSI- Rusia ka filluar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Ukrainën e pushtuar në një përpjekje për të çimentuar autoritetin e Moskës, shkruajnë The Guardian.

“Zyrtarët e instaluar nga Rusia do të ecin nga shtëpia në shtëpi, siç bënin më parë, duke folur me njerëzit. Aty pranë qëndrojnë dy ushtarë, me automatikë dhe i thonë popullit se duhet të votojnë. Është e qartë se nuk ka besim nga njerëzit ndaj këtij procesi, i cili duhet të quhet zgjedhje e rreme,” tha kryebashkiaku ukrainas në mërgim i Mariupolit, Vadym Boichenko.

Votimet po mbahen në rajonet Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson, pavarësisht se Rusia nuk kontrollon plotësisht asnjë prej tyre. Presidenti rus, Vladimir Putin ka zgjedhur guvernatorët nga politikanët veteranë pro-rusë.