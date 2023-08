Zgjedhjet afatmesme në SHBA: Kush kryeson dhe kush mbetet mbrapa, shikoni rezultatin e deritanishëm

Rezultatet e para të zgjedhjeve në Amerikë kanë filluar të bëhen të ditura. Vlerësimi i fundit nga NBC News thotë se republikanët kanë fituar 219 vende në Dhomën e Përfaqësuesve krahasuar me Demokratët 216, që do të thotë se ata do të vazhdojnë të marrin kontrollin, por me shumë më pak autoritet se sa fitimet mbi 40 që parashikohen nga disa sondazhe.

Një diferencë gabimi prej 13 vendesh i bashkëngjitet këtij vlerësimi, kështu që ajo që do të thotë në të vërtetë është se secila palë mund të fitojë.

Dhe pasi demokratët fituan vendin e Senatit të Pensilvanisë, kjo garë është gjithashtu shumë e ekuilibruar, me vetëm shtatë shtete të mbetura për t’u deklaruar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gara për Dhomën e Përfaqësueseve

Ka pasur një fitim të çuditshëm të dukshëm për republikanët në disa vende, për shembull Jen Kiggans që mundi hetuesen e 6 janarit Elaine Luria në zonën e 2-të të fushëbetejës së Virxhinias.

Por pjesa më e madhe e pamjes është e turbullt nga rindarja që ka ndodhur që nga zgjedhjet e vitit 2022. Shumë nga vendet e listuara si ‘fitime’ janë qarqe të reja tërësisht ose që përfaqësojnë gjeografi pothuajse të panjohura për ato që kanë zëvendësuar.

Këto përfitime, për të dyja palët, edhe pse në përgjithësi përfitojnë republikanët, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ndryshimin e preferencave politike të amerikanëve, por rregullimin e hartës politike amerikane.

Edhe pse harta e mësipërme duket mjaft e njomur me të kuqe republikane, edhe kjo mund të jetë mashtruese.

Çdo vend ka një popullsi të ngjashme me njëra-tjetrën, por disa janë shumë më të vogla se të tjerat gjeografikisht. Zakonisht kjo është në zonat e qytetit ku ka një popullsi më të dendur.

Kjo hartë tregon çdo rreth të njëjtë me madhësinë e njëri-tjetrit, gjë që mund të japë një kuptim më të mirë të ekuilibrit të fuqisë në të gjithë vendin.

Gara për Senatin

Bilanci i pushtetit në Senat pritej gjithmonë të vendosej në mënyrë më delikate sesa Dhoma e Përfaqësuesve, dhe me vetëm tetë vende të mbetura për të deklaruar se nuk jemi shumë afër për të përcaktuar se kush do të dalë në krye.

Demokratët bënë një fitim potencialisht vendimtar në Pensilvani, por ende po luftojnë me mbrojtje të forta në Nevada dhe Georgia, të cilat mund ta kthejnë Senatin te republikanët. Atyre u mjaftohej vetëm një fitim në këto zgjedhje në përgjithësi për të marrë kontrollin.

Sfida e demokratëve në Wisconsin, një shtet i fituar nga Biden në vitin 2020, duket gjithashtu të jetë më afër se sa pritej.

Përfshirë ato vende që nuk ishin në zgjedhje këtë vit, kështu do të duket bilanci i Senatit deri në zgjedhjet e vitit 2024.

Çfarë do të thotë kjo për Donald Trump?

Ish-presidenti ende nuk e ka shpallur zyrtarisht synimin e tij për të kandiduar sërish për zgjedhje, por është ende favoriti i prezantuesit për të fituar në vitin 2024.

Edhe pse është më pak i spikatur në rrjetet sociale këto ditë, sigurisht që nuk i është shmangur politikës. Gjatë fushatës për këto zgjedhje afatmesme, ai ka miratuar 174 nga 430 kandidatët republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve, dhe dhjetëra të tjerë për Senatorët, Guvernatorët dhe Sekretarët e Shtetit të mundshëm republikanë.

Por rezultatet fillestare sugjerojnë se kjo mund të ketë rezultuar e kundërt. Kandidatët republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve të mbështetur nga Trump në fakt kanë performuar më keq se ata që nuk ishin.

Përqindja e votave republikane në zonat e kontestuara nga një kandidat i mbështetur nga Trump është rritur me vetëm 3.2 pikë përqindje krahasuar me zgjedhjet e 2020-ës.

Kjo është shumë më pak se rritja prej 6.9 pikë përqindjeje në zonat ku kandidati vendas republikan nuk kishte një mbështetje të tillë.

Këto miratime, armë të çmuara në zgjedhjet paraprake republikane të muajve të fundit, duket se janë treguar më pak të dobishme për të fituar mbi demokratët dhe votuesit e pavarur.

Në vendet e mbajtura nga demokratët, kandidatët e mbështetur nga Trump arritën një rritje mesatare prej 1.7 pikë përqindjeje, krahasuar me 5.6 pikë përqindje të arritur nga ata pa një mbështetje të tillë.

Edhe në zonat republikane, kandidatët e mbështetur nga Trump kanë ecur relativisht keq, duke arritur një rritje mesatare prej 3 pikë përqindjeje, krahasuar me 4.3 pikë përqindjeje për kandidatët që nuk mbështeten nga ish-presidenti.

Kjo analizë bazohet në rezultatet e hershme nga vetëm 18% e qarqeve, kështu që mund të mos jetë përfaqësuese e rezultatit përfundimtar, por të paktën të na japë një paraqitje të shkurtër se si po shkojnë gjërat.

Çfarë do të thotë këto zgjedhje për Amerikën?

Pas zgjedhjeve të vitit 2020, ishte hera e parë që nga mandati i parë i Barack Obamës që të dy dhomat e Kongresit dhe presidenca ishin në duart e demokratëve.

Është shumë më e lehtë për një president ose një parti që të miratojë politikat e tyre nëse të treja mbahen nga e njëjta parti.

Nëse demokratët e Joe Biden humbasin kontrollin e njërës ose të dy dhomave, ata do të humbasin aftësinë për të vendosur axhendën për çështjet e mëdha që ndajnë vendin, gjëra të tilla si kontrolli i armëve, ekonomia, aborti, imigrimi dhe ndryshimet klimatike.

Partitë e presidentit zakonisht humbasin vende në mandatet e mesëm, 28 mesatarisht, edhe pse demokratët sigurisht që do të shpresojnë të kundërshtojnë këtë prirje siç bëri për herë të fundit George W Bush në 2002, një vit pas 11 shtatorit.

Megjithatë, me vlerësimet e miratimit të Presidentit Biden në një nivel historik të ulët, kjo duket e pamundur.

Pyetja që mbetet është nëse do të mjaftojë që republikanët të fitojnë pesë vendet që u nevojiten për të marrë në Dhomën e Përfaqësuesve dhe atë që u nevojiten për Senatin.