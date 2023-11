Zelensky zbulon si i ka shpëtuar komploteve: Putin ka organizuar 5 atentate ndaj meje

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka hedhur poshtë përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për ta vrarë atë, duke i krahasuar me periudhën e Covid-19. Udhëheqësi tha se janë realizuar të paktën “pesë ose gjashtë” komplote për ta vrarë atë, por që janë zbuluar falë shërbimeve të Inteligjencës së Ukrainës.

Në një intervistë për “The Sun”, presidenti tha gjithashtu se vullneti i Ukrainës për të mposhtur Rusinë mbetet i forte. Ai tha se njerëzit e tij ishin të lodhur nga “sulmet e përhershme ajrore”, të lodhur nga bombardimet, të lodhur nga shkatërrimi i shtëpive dhe vrasja e të dashurve të tyre.

Në përpjekjet për ta rrëzuar, Zelensky tha se komploti i parë shkaktoi një panik, si shpërthimi i parë i Covid. Por pas kësaj ata nuk ishin aq të rrezikshëm, raporton abcneës.al.

Duke folur për The Sun në selinë e pallatit të tij në Kiev, Zelensky pranoi se kishte humbur gjurmët e të gjitha përpjekjeve për ta vrarë, që kur Rusia nisi ofensivën për ​​një pushtim të plotë më 24 shkurt të vitit të kaluar.

Në gusht, shërbimi i inteligjencës i Ukrainës (SBU) tha se kishte prishur një komplot për të vrarë Zelensky me një sulm ajror në qytetin jugor të Mykolaiv. SBU tha se arrestoi një grua të akuzuar për zbulimin e detajeve të vizitës së tij në Rusi. Një nga ndihmësit e Zelensky tha se ishin bërë të paktën një duzinë tentativash për marrjen e jetës së tij, brenda javëve të para të luftës.

Por kur The Sun pyeti saktësisht se sa komplote mbijetoi, ai tha se nuk e di saktësisht. Një numër i bashkëpunëtorëve pro-rusë janë vrarë ose plagosur nga bombat e makinave dhe kurthe të zjarrit që besohet se janë vepër e forcave speciale ukrainase dhe partizanëve.

Ai pranoi se njerëzit ishin të lodhur nga lufta, ndërsa shtoi se: “Ne nuk besojmë se Putini, as Rusia, nuk besojmë se ata duan ta përfundojnë luftën. Ata duan të na vrasin. Dhe ne duam drejtësi. Prandaj, ne nuk po flasim për paqe me asnjë çmim. Ne po flasim për një paqe të drejtë, sepse është shumë e rëndësishme kur flasim për lodhjen, nga vjen ajo. A është e vështirë në fushën e betejës? Po. Por të bësh miq apo të futesh në tryezën diplomatike tani me Rusinë? Jo!”

I pyetur nëse Ukraina do të shfrytëzonte një shans për të vrarë Putin nëse do të krijohej një mundësi, Zelensky tha:

“Kjo është luftë dhe Ukraina ka të gjitha të drejtat për të mbrojtur tokën tonë”.