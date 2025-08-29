LEXO PA REKLAMA!

Zelensky: Rusia të tregojë gatishmëri për t’i dhënë fund luftës, afat deri më 1 shtator

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 18:14
Bota

Zelensky: Rusia të tregojë gatishmëri për t’i

Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelensky ka deklaruar se bisedimet mbi garancitë e sigurisë së Ukrainës duhet të trajtohen në lartësinë e duhur.

Ai nënvizoi se Ukraina do të presë deri më 1 shtator, duke qenë në të njëjtën linjë me aleatët për të parë nëse presidenti rus Vladimir Putin do të ulet në tryezë ose jo për t’i dhënë fund luftës.

“Ne duam të shohim gatishmërinë e vërtetë të Rusisë për të marrë pjesë në bisedime. Nëse nuk e bën, presim një reagim nga partnerët tanë”, tha ai.

