Zelensky flet para parlamentit australian: Rusia një kërcënim global, merrni masa
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy, mbajti një fjalim virtualisht drejtuar parlamentit australian.
Apeli i tij bazohej në kërcënimin ndaj sigurisë globale nëse Rusia nuk ndalet në ambiciet e saj kundër Ukrainës, shkruan The Guardian.
“Diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë, që një vend të fillojë luftën kundër një vendi fqinj, duke shpallur hapur skllavërimin apo shkatërrimin e tyre, që ky komb të mos ketë asnjë mundësi të jetojë i lirë.”
Zelensky paralajmëroi gjithashtu edhe për kërcënimin e përdorimit të armëve bërthamore, duke i thënë parlamentit australian:
“Askush nuk mund të thotë se janë të sigurt nga kontaminimi radioaktiv nëse përdoren armët bërthamore. Një vend që kërcënon me përdorimin e armëve bërthamore duhet të sanksionohet për ti treguar se kërcënime të tilla kanë pasoja të rënda”.
Ai gjithashtu foli edhe për spektrin e kombeve agresive që inkurajohen nga çdo sukses rus.
“E dini cila është gjëja më e tmerrshme, se nëse nuk e ndalojmë Rusinë tani, disa nga vendet e botës që prisnin me padurim një luftë të ngjashme kundër fqinjëve të tyre do të veprojnë njësoj si Rusia.
Fati i sigurisë globale është vendosur tani,” përfundoi ai.