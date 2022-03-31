LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zelensky flet para parlamentit australian: Rusia një kërcënim global, merrni masa

Lajmifundit / 31 Mars 2022, 09:37
Bota

Zelensky flet para parlamentit australian: Rusia një kërcënim

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy, mbajti një fjalim virtualisht drejtuar parlamentit australian.

Apeli i tij bazohej në kërcënimin ndaj sigurisë globale nëse Rusia nuk ndalet në ambiciet e saj kundër Ukrainës, shkruan The Guardian.

“Diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë, që një vend të fillojë luftën kundër një vendi fqinj, duke shpallur hapur skllavërimin apo shkatërrimin e tyre, që ky komb të mos ketë asnjë mundësi të jetojë i lirë.”

Zelensky paralajmëroi gjithashtu edhe për kërcënimin e përdorimit të armëve bërthamore, duke i thënë parlamentit australian:

“Askush nuk mund të thotë se janë të sigurt nga kontaminimi radioaktiv nëse përdoren armët bërthamore. Një vend që kërcënon me përdorimin e armëve bërthamore duhet të sanksionohet për ti treguar se kërcënime të tilla kanë pasoja të rënda”.

Ai gjithashtu foli edhe për spektrin e kombeve agresive që inkurajohen nga çdo sukses rus.

“E dini cila është gjëja më e tmerrshme, se nëse nuk e ndalojmë Rusinë tani, disa nga vendet e botës që prisnin me padurim një luftë të ngjashme kundër fqinjëve të tyre do të veprojnë njësoj si Rusia.

Fati i sigurisë globale është vendosur tani,” përfundoi ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion