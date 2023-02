Zelensky bën deklaratën e fortë: Putin do të vritet nga një anëtar i...

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, ka bërë një deklaratë të fortë ditën e sotme ku ka thënë se beson se homologu i tij rus Vladimir Putin, në fund do të vritet nga një anëtar i rrethit të tij të ngushtë.

Zelensky ka thënë se duke marrë parasysh se Rusia po goditet çdo herë e më shumë nga sanksionet si kundërpërgjigje ndaj pushtimit në Ukrainë, kundërshtarët politikë të Putinit do të bëjnë gjithçka që ta rrëzojnë.

“Natyrisht se do të vije momenti kur regjimit të Putinit do të vijë fundi në Rusi. Me siguri do të ketë një moment kur brishtësia e regjimit të Putinit do të ndihet në Rusi. Pastaj mishngrënësi do të hajë mishngrënësin.

Kjo është shumë e rëndësishme, do t’u duhet një arsye për ta justifikuar. Do të kujtojnë fjalët e Komarovit. Do të gjejnë një arsye për të vrarë vrasësin. A do ta bëjë këtë? Po! Kur? Nuk e di!”- theksoi presidenti ukrainas.

Gjatë një interviste dhënë për të përditshmen gjermane Spiegel, presidenti ukrainas ka thënë se beson që Putin po sillet sikurse Hitleri dhe se Ukraina dhe vendet e tjera nuk do t’ia falin për krimet e kryera.

Edhe pse Putinin e mbajnë në pushtet një rreth i gjerë i bashkëpunëtorëve, ka ndodhur një krisje në mesin e mercenarëve të Wagner dhe ushtrisë ruse, ku të dyja palët akuzojnë njëra-tjetrën për mos-suksesin në luftën në Ukrainë.