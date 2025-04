“Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë: Trump është i frustruar me Zelenskyn dhe Putin

Presidenti amerikan, Donald Trump është i zhgënjyer me presidentët e të dy vendeve në konflikt presidentin rus, Vladimir Putin dhe atë ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Këtë e bëri të ditur zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, në një konferencë për shtyp.

“Ai është i frustruar me liderët në të dyja anët e këtij konflikti. Ai dëshiron që kjo luftë të përfundojë. Njerëzit po vdesin nga të dyja anët dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Ekipi ynë vazhdon të punojë si me rusët ashtu edhe me ukrainasit”, me tha Leavitt.

Frustrimi i Trump vjen pasi sipas mediave të huaja, Zelensky nuk po pranon të firmosë marrëveshjen e mineraleve të rralla të Tokës ndërsa pala ruse po bën gati një grup tjetër kërkesash për të arritur një armëpushim.