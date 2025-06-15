Zbulohet shkaku i rrëzimit të avionit të "Air India" me 242 veta në bord, defekt në sediljen e pilotit
Numri i viktimave nga aksidenti tragjik i avionit të Air India në Ahmedabad është rritur pasi autoritetet indiane thanë se kanë nxjerrë 270 trupa nga vendi i ngjarjes.
Autoritetet po përpiqen gjithashtu të përcaktojnë numrin viktimave në tokë dhe po vazhdojnë procesin e gjatë të identifikimit të viktimave përmes ADN-së, sipas BBC-së.
Raporti paraprak mbi rrëzimin thotë se një defekt mekanik në sediljen e pilotit ishte shkaku kryesor i rrëzimit.
Raporti paraprak synon të marrë masa të menjëhershme dhe të ndërmarrë veprime për avionë të tjerë që mund të preken nga defekte të ngjashme.
Tashmë, avionët e Air India të të njëjtit lloj të ngelur në tokë po kontrollohen.
Avioni me destinacion Londrën u rrëzua në një zonë banimi menjëherë pas ngritjes, duke vrarë të gjithë 242 pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit përveç njërit prej tyre, një britanik 40-vjeçar.