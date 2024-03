Zbulohet rrjeti i prostitucionit me vajza të mitura në Greqi, mes tyre 5 shqiptare

Greqia tronditet përsëri pas zbardhjes së në rasti të ri të prostitucionit të të miturve. Policia greke ka arrestuar katër persona që dyshohet se shfrytëzonin dhe prostituonin vajza të mitura. Mes vajzave që shfrytëzoheshin janë 5 shtetase shqiptare dhe 2 greke.

Konkretisht Departamenti për Mbrojtjen e të miturve në sektorin e Sigurisë së Atikës, ka kordinuar dhe zbatuar një operacion të gjerë policor në 17-18 mars 2024 në Vyrona, Aigaleo dhe sheshin e Atikës dhe Omonoias duke hetuar raste që vajza të mitura detyroheshin të prostituonin në hotele në qendër të kryeqytetit.

Në kuadër të operacionit u identifikuan dhe u arrestuan katër shtetas dy gra 25 dhe 21 vjeçe, dhe dy meshkuj 54 dhe 25 vjeç në bazë të akuzës për trafikim të vazhdueshëm të qënieve njerëzore .

25-vjeçarja që thuhet se është në krye të këtij grupi,akuzohet edhe për trafik droge në bazë të urdhrit të arrestit të lëshuar ndaj saj.

Siç thuhet në aktakuzë nga vera e vitit 2023, 25-vjeçarja ka rekrutuar shtatë vajza të mitura, të cilat kishin mbushur moshën 14 vjeç, pasi më parë kishte krijuar një marrëdhënie miqësore me to, duke lehtësuar takimet me klientët, me qëllim shfrytëzimin seksual të tyre në motele në qendër të Athinës.

25-vjeçarja merrte një pjesë të parave nga takimet dhe shpeshherë i shoqëronte vetë në pikat e takimit. Në disa raste, në vend të parave, u jepte viktimave lëndë narkotike.

Dy burrat 25-vjeç dhe 54-vjeç merreshin me transportin dhe dërgimin e vajzave në hotele me mjetet e tyre.

Të arrestuarit janë dërguar në prokurorinë kompetente dhe më pas në organin hetimor. është rasti I dytë që organet greke brenda 3 muajsh arrestojnë grupe tutorësh që përdorin për prostiticion vajza të mitura . Në janar madje kreu I një grupi të tillë ishte nj 31 vjeçare shqiptare.