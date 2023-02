Zbulohet projekti gjigant, megalopoli i parë në botë që do të strehojë 500 milionë njerëz

Do të ndërtohet megalopoli i parë në botë i cili synon të strehojë 500 milionë njerëz.

Megazona është një projekt shumë ambicioz por që nuk do të përfundojë plotësisht deri në fillimin e shekullit të ardhshëm. Por bota tashmë po shikon zhvillimin e megalopolit të parë.

Zona do të shtrihet pothuajse 1000 km përgjatë bregut perëndimor të Afrikës, duke kaluar nëpër pesë vende në proces.

Ai do të fillojë në Abidjan të Bregut të Fildishtë, duke përfunduar në kryeqytetin e Nigerisë Lagos, dhe përfundimisht do të strehojë gjysmë miliardë njerëz.

Projekti do të shtrihet përmes Gana, Togo dhe Benin, me qytetet bregdetare të Takoradi, Accra, Prampram, Lome dhe Cotonou.

Por puna tashmë ka filluar, me më shumë kulla të larta, hotele, komplekse tregtare dhe zyra që shfaqen përgjatë vijës së gjatë të bregdetit.

Padyshim, ndërsa vendet vazhdojnë të rriten, popullsia do të rritet, pasi më shumë vende pune zakonisht do të thotë më shumë njerëz.

Aktualisht, Afrika është shtëpia e 17 për qind të popullsisë së botës, me OKB-në që parashikon se popullsia e kontinentit do të rritet në katër miliardë deri në vitin 2100 rreth 40 për qind e popullsisë totale të botës. Deri në këtë kohë, një gjysmë miliardë njerëz pritet të jetojnë brenda megalopolit.

Pjesë e kësaj do të jetë një autostradë e re moderne përgjatë Gjirit të Guinesë, që lidh Abidjan me Lagos. Paratë për autostradën e re mjaft të shtrenjtë prej 12.6 miliardë funtesh janë mbledhur tashmë nga drejtorat e Bankës Afrikane për Zhvillim, të cilët thonë se pjesa e re e rrugës do të jetë deri në gjashtë korsi e gjerë.