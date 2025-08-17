Zbulohet dhurata e Trump për Putin/ Dokumentet sekrete që u harruan në hotel, u anulua dreka me tri pjata
Dokumente të klasifikuara të Departamentit të Shtetit, të gjetura të premten në mëngjes në një hotel në Alaska, kanë zbuluar detaje të panjohura më parë dhe potencialisht të ndjeshme mbi samitin e 15 gushtit midis presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut rus Vladimir Putin.
Tetë faqe dokumentesh, që dyshohet se janë përgatitur nga stafi amerikan dhe të lëna pas aksidentalisht, përmbajnë të dhëna të ndjeshme si oraret dhe vendndodhjet e takimeve, si dhe numrat e kontaktit të zyrtarëve amerikanë. Dokumentet u gjetën rreth orës 09:00 në printerin e qendrës së biznesit në një hotel katër yje, rreth 20 minuta larg bazës ku u zhvillua samiti.
Faqja e parë e dokumenteve përshkruan me detaje renditjen e takimeve të 15 gushtit, duke përfshirë emrat e dhomave specifike brenda bazës ku do të zhvilloheshin. Dokumenti përmendte edhe një dhuratë të planifikuar nga Trump për homologun rus: një statujë tavoline me shqiponjën amerikane.
Faqet 2 deri në 5 përmbajnë lista me emra dhe numra telefoni të anëtarëve të stafit amerikan, si dhe të 13 zyrtarëve të lartë amerikanë dhe rusë. Lista përfshin edhe shqiptimet fonetike të emrave rusë, përfshirë “Z. President POO-tihn”.
Faqet 6 dhe 7 japin detaje për menynë dhe planifikimin e drekës zyrtare që, sipas dokumenteve, ishte parashikuar të organizohej “në nder të shkëlqesisë së tij Vladimir Putin”. Në dokument përshkruhet renditja e vendeve në tavolinë, ku Trump do të ulej përballë Putinit, i shoqëruar nga gjashtë zyrtarë të administratës së tij, përfshirë Sekretarin e Shtetit Marko Rubio dhe Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth. Putin do të shoqërohej nga Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov dhe këshilltari i tij për politikën e jashtme, Juri Ushakov.
Sipas planifikimit, dreka do të përbëhej nga tri pjata: një sallatë e gjelbër, fileto minjon me salcë Olimpia dhe krem brule për ëmbëlsirë. Megjithatë, sipas burimeve, dreka nuk u mbajt.
Zëvendëssekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Ana Kelli, minimizoi rëndësinë e dokumenteve duke i quajtur “një menu dreke me shumë faqe”, duke shtuar se nuk bëhej fjalë për ndonjë shkelje serioze të sigurisë.
Ndërkohë, Xhon Majkëlls, profesor i së drejtës dhe ekspert i çështjeve të sigurisë kombëtare, e konsideroi incidentin si “provë e mëtejshme e pakujdesisë dhe paaftësisë së administratës”.