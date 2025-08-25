LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet dëmi afatgjatë i Covid-19 në shëndetin e zemrës së grave

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 13:45
Bota

Një studim i botuar në European Heart Journal ka zbuluar se Covid-19 mund të ketë pasoja afatgjata serioze për shëndetin kardiovaskular të grave. Sipas hulumtimit, virusi plak enët e gjakut të grave me rreth pesë vjet, duke rritur ndjeshëm rrezikun për atak në zemër dhe goditje në tru.

Studimi u krye mbi afro 2 400 të rritur në 16 vende, ku u vëzhguan ndryshimet në arterie 6 dhe 12 muaj pas infektimit. Rezultatet treguan se gratë e infektuara, edhe ato me simptoma të lehta, shfaqnin ngurtësim të arterieve – një tregues i hershëm i sëmundjeve të zemrës.

Rreziku ishte më i madh për ato që kishin kaluar Covid-19 me simptoma të rënda ose të shtruara në kujdes intensiv. Në kontrast, tek burrat nuk u gjet një efekt statistikisht i rëndësishëm.

Profesoresha Rosa Maria Bruno e Universitetit Paris Cité tha se gjetjet janë një “flamur i kuq” për shëndetin e grave:

“Covid ndikon drejtpërdrejt në enët e gjakut. Pasojat afatgjata janë veçanërisht shqetësuese për gratë dhe duhet të identifikojmë në kohë kush është në rrezik, për të parandaluar sulmet në zemër dhe goditjet në tru.”

Një aspekt pozitiv i studimit ishte se gratë e vaksinuara kishin ngurtësim më të ulët të arterieve, duke treguar se vaksinat ofrojnë një mbrojtje shtesë përtej parandalimit të sëmundjeve të rënda.

Kardiologët theksojnë se kontrolli i rregullt mjekësor, stili i shëndetshëm i jetesës dhe menaxhimi i presionit të gjakut e kolesterolit janë masa kyçe për të reduktuar rrezikun afatgjatë.

Ky është një nga studimet më të mëdha ndërkombëtare mbi ndikimin vaskular të Covid-19, duke e konfirmuar virusin jo vetëm si një sëmundje të frymëmarrjes, por edhe si një rrezik serioz vaskular me pasoja që mund të zgjasin me vite.

