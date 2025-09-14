LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbulohen MESAZHET! Si u tall vrasësi i Charlie Kirk pas krimit: Tani mund të kem jetën e ëndrrave...

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 09:36
Bota

Zbulohen MESAZHET! Si u tall vrasësi i Charlie Kirk pas krimit: Tani mund

Ai nuk tregoi shenja pendimi në bisedat e “Discord” të zbuluara nga hetimet

të tjer detaje janë zbardhur në lidhje me autorin e vrasjes së aktivistit amerikan, Charlie Kirk.

Sipas mediave në SHBA, 22-vjeçari Tyler Robinsosn bëri shaka se “sozia” e tij e kishte shkrepur armën, ndërsa diskutonte aktin e rëndë në një bisedë private në rrjetin social “Discord” vetëm disa orë pas ngjarjes.

Ai nuk tregoi shenja pendimi në bisedat e “Discord” të zbuluara nga një ish-shok klase i shkollës së mesme. Përkundrasi, Robinson dukej se kënaqej nga vëmendja, duke shkëmbyer ‘meme’ me të njohurit e tij, ndërsa autoritetet përpiqeshin të gjenin personin përgjegjës.

“Tyler vrau Charlie-n!!!!”-, shkroi një përdorues të enjten pasdite, duke e etiketuar me shaka Robinson. Robinson iu kundërpërgjigj pothuajse menjëherë: “Sozia ime po përpiqet të më fusë në telashe”.

Këto komunikime u zhvilluan vetëm disa orë pasi FBI-ja kishte publikuar pamje nga kamerat e sigurisë që tregonin një të ri me syze dielli dhe një kapelë, duke ecur nëpër shkallët e Universitetit të Luginës së Utah, ku Kirk kishte mbajtur një fjalim.

Në atë pikë, i dyshuari ishte ende i paidentifikuar publikisht, por privatisht, Robinson tashmë po luante me të vërtetën.

Kur një përdorues tjetër bëri shaka rreth dorëzimit të Robinson për shpërblimin prej 100,000 dollarësh nga FBI-ja, ai u përgjigj me ironi: “Vetëm nëse marr një pjesë të pagesës”.

Biseda në “Discord”, e përbërë nga rreth 20 përdorues që njiheshin me njëri-tjetrin nga shkolla e mesme ose nga komunitetet online, u shndërrua në një dritare drithëruese në mentalitetin e të dyshuarit pas të shtënave.

“Unë në fakt jam Charlie Kirk. Doja të largohesha nga politika, kështu që falsifikova vdekjen time, tani mund të jetoj jetën e ëndrrave të mia në Kansas.”– shkroi më vonë Robinson.

Kirk, 31 vjeç, bashkëthemelues i “Turning Point USA”, u qëllua për vdekje të mërkurën gjatë një eventi ku po diskutonte me të rinj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion