Zbardhet vrasja e profesorit polak në Greqi, arrestohen 5 persona, dy prej tyre shqiptarë

Policia greke ka zbardhur vrasjen e profesorit polak Przemyslaw Jeziorski më 4 korrik në Athinë të Greqisë. Të përfshirë në këtë ngjarje janë 5 persona, ish-gruaja e profesorit, partneri i saj, dy shqiptarë dhe një bullgar. Shqiptari i arrestuar është Andrea Sherri, 24 vjeç dhe shqiptari tjetër një 16-vjeçar.

Sipas autoriteteve, plani dyshohet se u krijua pas një vendimi gjykate që i lejoi profesorit të merrte fëmijët e tij jashtë vendit. Profesori polak kishte ngritur më parë një padi kundër partnerit aktual të ish-gruas së tij për kërcënime dhe dëmtime fizike, duke raportuar incidente specifike dhune.

Autori i vrasjes, gjatë rrëfimit të tij në polici, është përpjekur të marrë të gjithë përgjegjësinë mbi vete, megjithatë, provat përshkruajnë një veprim të organizuar me dijeninë dhe bashkëpunimin e 35-vjeçares.

Ai rekrutoi tre bashkëpunëtorë, dy shqiptarë dhe një bullgar, duke u thënë atyre: "Duam të shkojmë diku për të rrahur dikë që po më shqetëson të dashurën".

Ata përdorën një Porsche Cayenne me qira, me të cilën ndoqën 43-vjeçarin nga momenti që ishte në Haidari ku u takua me ish-gruan dhe fëmijët e tyre, deri në Shën Paraskevi ku u organizua komploti i vrasjes. Automjeti i marrë me qira u gjurmua nga policia nëpërmjet kompanisë së qirasë, që e çoi policinë tek dy shqiptarët.