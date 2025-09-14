LEXO PA REKLAMA!

Zbardhet mesazhi i fshehtë në Murin e Lotëve, çfarë i tha Netanyahu Marco Rubios pas lutjes

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 20:01
Bota

Senatori amerikan Marco Rubio, i shoqëruar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-guvernatori amerikan Mike Huckabee, vizitoi sot Murin Perëndimor në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit, në ndalesën e tij të parë gjatë vizitës në Izrael.

Delegacioni ndoqi traditën e vendosjes së shënimeve në çarjet e “Murit të lotëve” dhe më pas mori pjesë në një lutje të udhëhequr nga Mordechai Shuli Eliav, drejtues i Fondacionit të Trashëgimisë së Murit Perëndimor. Pas lutjes, ata vizituan edhe tunelet nëntokësore që shtrihen poshtë Lagjes Myslimane.

Pas turit, Netanyahu e cilësoi aleancën SHBA–Izrael “aq të qëndrueshme sa gurët e Murit që prekëm”. Rubio nuk dha deklarata për media, ndërsa delegacioni u largua mes masave të rrepta të sigurisë.

