Zbardhet mesazhi i fshehtë në Murin e Lotëve, çfarë i tha Netanyahu Marco Rubios pas lutjes
Senatori amerikan Marco Rubio, i shoqëruar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-guvernatori amerikan Mike Huckabee, vizitoi sot Murin Perëndimor në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit, në ndalesën e tij të parë gjatë vizitës në Izrael.
Delegacioni ndoqi traditën e vendosjes së shënimeve në çarjet e “Murit të lotëve” dhe më pas mori pjesë në një lutje të udhëhequr nga Mordechai Shuli Eliav, drejtues i Fondacionit të Trashëgimisë së Murit Perëndimor. Pas lutjes, ata vizituan edhe tunelet nëntokësore që shtrihen poshtë Lagjes Myslimane.
Pas turit, Netanyahu e cilësoi aleancën SHBA–Izrael “aq të qëndrueshme sa gurët e Murit që prekëm”. Rubio nuk dha deklarata për media, ndërsa delegacioni u largua mes masave të rrepta të sigurisë.