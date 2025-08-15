LEXO PA REKLAMA!

Zbardhen detaje të reja për vdekjen misterioze të stilistes irlandeze në jahtin luksoz në Nju Jork

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 14:29
Bota

Zbardhen detaje të reja për vdekjen misterioze të stilistes

Hetuesit në SHBA po shqyrtojnë rrethanat e vdekjes së stilistes 33-vjeçare irlandeze, Martha Nolan-O’Slatarra, e cila u gjet e pajetë më 5 gusht në një jaht luksoz në Montauk. Ngjarja ndodhi pas një takimi të saj me biznesmenin amerikan të sigurimeve, Christopher Durnan, i cili u pa duke dalë nga jahti rreth mesnatës, duke kërkuar ndihmë dhe duke raportuar se Martha kishte humbur ndjenjat.

Autopsia e parë nuk gjeti shenja dhune, por praninë e një pluhuri të bardhë misterioz në kabinë ka ngritur dyshime për mbidozë me kokainë ose substanca të tjera. Familja, e shokuar, ka udhëtuar nga Irlanda dhe ka kërkuar një autopsi të dytë, duke angazhuar edhe avokat për të zbardhur ngjarjen, ndërsa mohon se Martha kishte ndonjë sëmundje, duke e përshkruar si “plotësisht të shëndetshme”.

Hetuesit nga Suffolk County vazhdojnë të marrin dëshmi dhe presin rezultatet toksikologjike, që priten pas disa muajsh. Martha, e rritur në Carlow dhe e vendosur në SHBA që nga 2015-a, kishte ndërtuar një jetë luksoze mes Nju Jorkut dhe Hamptons dhe ishte pjesë e rrethit elitar të modës. Rrethanat e vdekjes së saj mbeten ende të paqarta.

