Zarf me plumba në shtëpi, kërcënohet me jetë kryeministri dhe ministri slloven

Kryeministri slloven, Janez Jansha ma marrë një zarf me të cilin ai dhe familja e tij janë kërcënuar me vdekje. Po e njëjta gjë ka ndodhur dhe me Matej Tonin, ministrin e Mbrojtjes dhe një partner të koalicionit në qeverinë e Janshës, njoftuan mediat sllovene.

Sipas televizionit “Slovenska”, kryeministri slloven ka marrë kërcënime me vdekje në një zarf që i është dërguar në adresën e tij private, gjë që është konfirmuar nga zyra e kryeministrit. Policia po e heton rastin.

Lajmi është publikuar fillimisht nga portali Siol.nez dhe televizioni Nova24.tv, media e afërt me qeverinë e Janshës dhe është transmetuar nga media të tjera sllovene.

Mediat raportuan se Jansha dhe Tonin morën letra në adresat e tyre të premten që përmbanin kërcënime me vdekje dhe në të cilat kishte “municion të një kalibri më të madh” dhe se anëtarët e familjes së Janshës janë kërcënuar gjithashtu.