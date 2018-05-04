LEXO PA REKLAMA!

Shpërthen vullkani në ishujt Hawaii, evakuohen 1700 banorë

Lajmifundit / 4 Maj 2018, 16:11
Bota

Vullkani i Kilaueas në ishujt Hawaii mësohet se ka shpëthyer pas shumë ditësh që nxirrte squfur e tym, ndërsa autoritetet kanë bërë të mundur evakuimin e menjëhershëm të 1700 banorëve.

Sipas mediave të huaja, llava e ‘përbindëshit’ ka përparuar me një shpejtësi të madhe duke shkrumbuar pyje dhe rrugë, ndërkohë që dendësia e gazrave në ajër është shumë e lartë.

Kilauea është një ndër vullkanet më aktivë në botë, ndërsa shpërthimet e tij zakonisht shoqërohen nga tërmete të forta.

