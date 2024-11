Vuçiç uron Trump për fitoren në Shtëpinë e Bardhë: Jemi të përkushtuar për të punuar me SHBA

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç ka përgëzuar Trumpin, për fitoren në zgjedhjet presidenciale për Shtëpinë e Bardhë.

Agjencitë më të mëdha amerikane ende nuk e kanë shpallur Trumpin fitues dhe janë në pritje të numërimit të mëtejmë të votave.

“Së bashku, ne do të përballemi me sfida serioze. Serbia është e përkushtuar për të punuar me Shtetet e Bashkuara për stabilitet, rritje dhe paqe”, ka thënë Vuçiç përmes një postimi në X.