Profesori amerikan bën deklaratën e fortë: Ja çfarë po përpiqet të bëjë Vuçiç në Kosovë

Lajmifundit / 24 Gusht 2022, 21:11
Bota

Profesori amerikan dhe njohësi i gjeopolitikës, Edward P. Joseph ka deklaruar se Vuçiç po tregon edhe një herë retorikën famëkeqe të kohës së luftës që i parapriu spastrimit etnik dhe gjenocidit në Bosnje.

Joseph shpjegon se nëse shqetësimi është sigurimi i të drejtave të serbëve të Kosovës – fokusi i duhur sipas tij duhet të jetë që ai të jetë pro anëtarësimit të Kosovës në KiE, duke u ofruar serbëve të Kosovës qasje në GJEDNJ.

Sipas tij, presidenti serb krijon kriza dhe më pas paraqitet si ‘zgjidhës i problemeve’ dhe ‘partner i Perëndimit’.

“Dinamika e ngjashme në Bosnje me ‘përmbajtjen’ e Dodikut dhe mbështetjen e rreme të sovranitetit të BiH”. “ Kush e di? Ndoshta teatri i Vuçiçit do të çojë në një përparim. Në çdo rast, le të pranojmë tespianin e talentuar, Presidentin Vuçiç, i cili ka krijuar këtë krizë të rreme”, shkroi Joseph.

Pikat e renditura të Joseph në Twitter:

1. Kjo ‘krizë’ nuk ka të bëjë me njohjen e nënkuptuar të Kosovës. Në një intervistë të marsit, kryenegociatori dhe zëvendëskryeministri i Kosovës Besnik Bislimi e pranoi këtë kategorikisht. Bislimi ofroi të përfshijë deklaratën se “Kjo [marrëveshje] nuk do të thotë se Serbia e njeh Kosovën”.

2. Kosova tashmë mbledh të hyra doganore dhe ka “Menaxhimi i Kufijve”, pra pse bujë e madhe? Rreth 90% e serbëve të Kosovës, në veri dhe në jug, posedojnë dokumente zyrtare të lëshuara nga Republika e Kosovës, sipas serbëve të Kosovës.

3. Greqia nuk e njeh Kosovën, e megjithatë pranon targat RKS dhe dokumentet e udhëtimit të Kosovës. Më shumë dëshmi se kjo nuk është një ‘krizë sovraniteti’.

4. Nëse shqetësimi është sigurimi i të drejtave të serbëve të Kosovës – fokusi i duhur – atëherë Vuçiq mund të udhëheqë rrugën që Kosova të anëtarësohet në KiE, duke u ofruar serbëve të Kosovës qasje në GJEDNJ. Kjo do të ndryshonte menjëherë marrëdhëniet.

5. Në vend të kësaj, Vuçiç po zbulon retorikën famëkeqe të kohës së luftës që i parapriu spastrimit etnik dhe gjenocidit në Bosnje.

6. Milan Radoiçiç dhe figura të tjera serbe të Kosovës janë informuar drejtpërdrejt nga ambasadori amerikan Hovenier se masat e reciprocitetit të Kosovës janë në përputhje me marrëveshjet e Brukselit dhe legjitime. Hovenier u ka bërë apel palëve që të menaxhojnë dhe de-përshkallëzojnë situatën.

7. Kosova është e obliguar të zbatojë ‘Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe’, në përputhje me Kushtetutën e saj. Në vjeshtën e vitit 2020, paraardhësi i Kurtit, Avdullah Hoti, nënshkroi Marrëveshjen e Washingtonit dhe në një moment u pajtua që Asociacioni të vihet në rend dite.

8. Beogradi u përgjigj me kërcënime, ofendime dhe provokime, të udhëhequr nga ministri i atëhershëm i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin. Tani duke shërbyer si Ministër i Brendshëm, Vulin sapo ka takuar Lavrov dhe Patrushev në Moskë – në kundërshtim të hapur ndaj BE-së dhe SHBA-së, të gjitha të ndezura nga Vuçiç.

9. Me pak fjalë, Vuçiç/Charade vazhdon. Presidenti serb krijon një krizë dhe më pas paraqitet si ‘zgjidhës i problemeve’ dhe ‘partner i Perëndimit’. Dinamika e ngjashme në Bosnje me ‘përmbajtjen’ e Dodikut dhe mbështetjen e rreme të sovranitetit të BiH.

10. Kush e di? Ndoshta teatri i Vuçiçit do të çojë në një përparim. Në çdo rast, le të pranojmë tespianin e talentuar, Presidentin Vuçiç, i cili ka krijuar këtë krizë të rreme.

