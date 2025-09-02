Vritet në Peru jashtë derës së rezidencës diplomati i ambasadës së Indonezisë. Dyshohet për larje hesapesh
Një diplomat indonezian, që punonte në ambasadën e Indonezisë në Peru, u qëllua për vdekje në Lima, kryeqyteti i Perusë, jashtë shtëpisë së tij të hënën në mbrëmje. Autoritetet lokale konfirmuan se nga ana e ministrisë së Rendit, po zhvillohet një hetim për të përcaktuar rrethanat në të cilat diplomati u vra para derës së përparme të rezidencës së tij.
Shefi i policisë David Guivar, duke folur në transmetuesin publik TV Peru, tha se ishte e mundur që të ishte një “larje hesapesh”. Diplomati po kthehej në shtëpi me biçikletë kur u qëllua nga një burrë që iku me motoçikletë me një bashkëpunëtor, sipas pamjeve të transmetuara nga mediat lokale.
Zetro Leonardo Purba , 40 vjeç, jetonte në Peru me familjen e tij që nga muaji prill i këtij viti. Ministria e Jashtme tha se masat e sigurisë rreth misionit diplomatik indonezian do të shtoheshin dhe se ambasadës do t’i ofrohej e gjithë ndihma dhe mbrojtja e nevojshme.
Peruja po përballet me një rritje të krimit , veçanërisht zhvatjes.