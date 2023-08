Vriten gjashtë ushtarë turq nga luftëtarët kurdë në Irak

Ministria e Mbrojtjes e Turqisë ka thënë të enjten se të paktën gjashtë ushtarë turq janë vrarë në një seri sulmesh nga luftëtarët kurdë në veri të Irakut.

Këto sulme e nxitën Turqinë të kryejë sulme ajrore në shenjë hakmarrjeje, në të cilat u vranë katër anëtarë të Partisë së jashtëligjshme të Punëtorëve të Kurdistanit (PPK) të enjten, sipas Ministrisë turke.

Situata mes Turqisë dhe grupeve të mbështetura nga Turqia në njërën anë, dhe luftëtarëve kurdë në anën tjetër në Irak dhe Siri është përshkallëzuar muajt e fundit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ankaraja e cilëson PPK-në – e cila ka nisur një kryengritje brenda Turqisë tash e disa dekada – dhe grupet kurde në Siri dhe Irak, si organizata terroriste.

Ajo thotë se anëtarët e PPK-së rregullisht gjejë strehë në rajonin gjysmë-autonom kurd në Irakun verior.

Qeveria qendrore e Irakut në Bagdad nuk ka komentuar ende rreth këtij rasti.

Turqia ka vendosur trupa në një rajon kufitar në Irak dhe rregullisht i sulmon ato që i quan pozicione të PPK-së atje. Vitin e kaluar, Turqia e nisi një operacion tokësor dhe ajror kundër PPK-së në veri të Irakut.

Zyrtarët e sigurisë në Irak thanë se sulmet ajrore të enjten goditën pozicionet në veri të qytetit Duhok. Ata folën në kushte anonimiteti, për shkak se nuk ishin të autorizuar për të folur për media.

Koloneli turk, Zeki Akturk, u zotua për hakmarrje për ushtarët e vrarë.

“Ushtarët tanë nuk do ta lënë gjakun e martirëve në tokë. Ne do ta vazhdojmë luftën e tyre kundër terrorizmit me përkushtimin e njëjtë derisa të mos mbetet asnjë terrorist”, tha ai në një konferencë për media të enjten.

Dhjetëra mijëra njerëz janë vrarë nga kryengritja e PPK-së brenda Turqisë që nga viti 1984./REL