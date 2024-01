Vrau 71 persona në 2011, Breivik hedh në gjyq shtetin norvegjez për trajtim çnjerëzor

Neonazisti norvegjez Anders Behring Breivik, i cili vrau 77 persona në vitin 2011, po padit sërish shtetin norvegjez, duke u ankuar për izolimin e tij në burg. I burgosur në një burg të sigurisë maksimale, Breivik beson se izolimi i tij për gati 11 vjet shkel nenin 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili ndalon dënimin çnjerëzor dhe poshtërues.

Më 22 korrik 2011, Breivik, vrau 71 persona, shumica e të cilëve të rinj, kur hapi zjarr në një kamp veror të të rinjve të Partisë Laburiste në ishullin e Utojës. Ai është dënuar në vitin 2012 me dënim maksimal prej 21 vitesh burg me mundësi vazhdimi të dënimit, shkruajnë mediat e huaja.

“Që atëherë, ai ka qëndruar në izolim dhe me kalimin e kohës, kjo përbën shkelje të Konventës”, deklaroi avokati i tij në tetor. Në padinë kundër shtetit norvegjez, avokati i Breivik i referohet periudhës së gjatë të izolimit dhe mungesës së kontaktit të vërtetë njerëzor që tani përkthehet në dëme psikologjike për klientin e tij, i cili tashmë ka prirje vetëvrasëse.

Sipas avokatit, Breivik është i varur nga anti-depresivi Prozac për të kaluar aditët e tij në burg. Breivik, argumenton avokati i tij, ka kontakte vetëm me dy të burgosur të tjerë, të cilët i takon për një orë çdo dy javë nën mbikëqyrje të ngushtë dhe me zyrtarët e burgut. Duke iu referuar një tjetër nen të Konventës që garanton të drejtën e korrespondencës, neonazisti norvegjez kërkon gjithashtu që të zbutet filtrimi i korrespondencës së tij me botën e jashtme.