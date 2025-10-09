Vrasja e shqiptarit dhe pronarit në Greqi, 2 persona të dyshuar, gjendet dhe skuteri i autorit! Testamenti hapet nesër
Zhvillime të reja në lidhje me vrasjen e dyfishtë në një kamping në Finikounda të Greqisë të dielën, ndërsa prova të tjera dalin në dritë.
Pista kryesore për krimin e dyfishtë mbetet ajo e konflikteve për pasurinë, pasi mësohet se biznesmeni ia kishte lënë shqiptarit dhe një të afërmi tjetër.
Policia ka dy të dyshuar, teksa testamenti i biznesmenit pritet të hapet ditën nesërme dhe do ndihmojë hetuesit për të përforcuar dyshimet e arsyeshme.
“Kështu, nesër në mëngjes në Gjykatën lokale të Magjistraturës, do të hapet testamenti i 68-vjeçarit me qëllim zgjidhjen e çdo dyshimi dhe pyetjeje”, informon Protothema.
Në pyetje u mor edhe nipi i viktimës, që i mbijetoi plumbave dhe për të cilin thuhet se ka dhënë dëshmi kontradiktore gjatë marrjes në pyetje. Mediat greke raportojnë se dy persona tashmë janë shoqëruar dhe janë të dyshuar, por ende të arrestuar.
I dyti është një 17-vjeçar që u soll u mor në pyetje për disa orë nga autoritetet, pasi ai i njihte të dy viktimat – si pronarin e kampingut ashtu edhe kujdestarin shqiptar (punëtori). Policia e dinte që i riu i përkiste rrethit të tyre të ngushtë, pasi ai ishte shpesh me ta gjatë muajve të verës.
Siç e përshkroi nipi i viktimës, autori duket të jetë një i ri i moshës 17 deri në 18 vjeç, i cili flet greqisht të çalë, ka flokë bjond dhe lëkurë të çelët. Në ditën e vrasjes së pronarit dhe kujdestarit, ai mbante veshur një bluzë me ngjyrë të çelët dhe po ngiste një skuter.
Në pyetje u mor edhe punonjësi i një karburanti, ku kaloi motori i autorit, që dha dëshmi ndryshe, se kishte lëkurë të errët dhe jo të çelët.
Skuteri i autorit të krimit që ekzekutoi ftohtësisht pronarin e kampingut dhe kujdestarin e tij në Finikounda u gjet në Ilia, ndërsa, siç duket, distanca e përshkuar nga autori është shumë më e madhe se sa ishte vlerësuar fillimisht. Sipas “Mega”, autoritetet gjetën pamje filmike të kamerave në Kyparissia që regjistruan kalimin e vrasësit, me skenarët që sugjerojnë se zona është ose vendi i fshehjes, ose shtëpia e autorit të krimit.