Vrasja e shqiptares Gentiana Hudhra, kolegët lyejnë me te të kuqe stolin ku ndodhi krimi! Ja pse

Një ngjarje e rëndë ndodhi të shtunën në qytetin Tolentino, në provincën e Maceratës, të Italisë ku një shqiptare 45-vjeçare, Gentiana Hudhra, u vra me thikë nga ish-bashkëshorti i saj, Nikollaq Hudhra.

Mediat italiane shkruajnë se ajo u godit për vdekje me një thikë me një teh rreth 30 centimetra të gjatë, nga ish-burri i saj dhe se ai iu afrua me një skuter. Ndërkohë, ditën e sotme stoli mbi të cilin u ul Nikollaq Hudhra pasi vrau ish-gruan e tij u "shndërrua" në një stol të kuq me mbishkrimin “Në kujtim të Gentianës”.

Kryetari i bashkisë Mauro Sclavi dhe administrata bashkiake, në marrëveshje me krerët e grupeve të këshillit, kanë vendosur të mbështesin një demonstratë për të kujtuar Gentianën dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik.

“Për Gentianën” është titulli i zgjedhur për këtë demonstratë kundër dhunës ndaj grave që do të mbahet nesër në mbrëmje. Në orën 21:00 në Piazza della Libertà, njerëzit do të mblidhen duke lëvizur përgjatë Via Filelfo, Piazza Martiri Montalto, Via Parisani, Via Tambroni drejt Viale Benadduci.

Në orën 21:30 në Viale Benadduci do të ketë fjalime institucionale nga autoritetet. Përveç kryetares së bashkisë, Maria Lina Vitturini, presidente e Komisionit Rajonal të Mundësive të Barabarta, prefektja e Maceratës Isabella Fusiello, peshkopi Nazzareno Marconi, presidenti i Rajonit Francesco Acquaroli janë ftuar të flasin.

Pas kësaj, sipas mediave italiane, do të bëhet zbulimi i stolit të kuq kundër dhunës ndaj grave “Në kujtim të Gentianës”.