Vrasja e mafiozit grek në Athinë, arrestohen dy policë, makina e vjedhur në Itali

Dy punonjes te policise greke u arrestuan pas ngjarjes se rende te ndodhur te dielen ku anetari i mafias vendase, Vangelis Zampounis u ekzekutua prane qendres se Athines.

Mediat bejne te ditur se dy punonjesit e policise, akuzohen se kane publikuar videot e ngjarjes, konkretisht pamjet e momentit kur viktima qellohet me arme ne makinen e tij dhe trupin e pa jete.

Dalin pamjet e vrasjes në Athinë, mafiozi u qëllua me 97 plumba në makinë të blinduar

Efektivat e policise, akuzohen per shkelje te konfidencialitetit te hetimit dhe publikim edhe te disa detajeve nga dosja penale e ngjarjes.

Sipas nje hetimi te policise greke, dosja ne fjale bashke me detaje te ngjarjes qe perbejne sekret, kane rrjedhur ne media per faj te efektivave qe tashme po i nenshtrohen hetimit.

Nga ana tjeter, policia greke thote se ka nje vemendje te shtuar per ekzaminimin e makines me te cilen po levizte anetari i mafias Vangelis Zampounis.

Kjo pasi njeri nga autoret, pasi qelloi me bresheri duke shkrehur nje karrikator me fisheke, e nderroi ate dhe ne fund, hapi deren e mjetit duke e qelluar viktimen me pistolete.

Pikerisht ne kete moment, dyshohet se ai mund te kete lene gjurme gishtash tek dera e shoferit te makines ose ne dorezen e saj.

Detaje te tjera nga hetimet, tregojne se automjeti Lexus i perdorur ngna autoret e vrasjes, qe kane qene te pakte tre persona, eshte vjedhur ne Milano te Italise./lajmifundit.al