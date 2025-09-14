Vrasja e Charlie Kirk: Çfarë bëri Tyler Robinson pas të shtënave?
Tyler Robinson, 22-vjeçari i arrestuar si i dyshuari kryesor për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk, duket se tallte autoritetet dhe miqtë e tij menjëherë pas ngjarjes. Mesazhet e zbuluara në Discord tregojnë se ai ironizonte për hetimin e FBI-së dhe pretendonte se “sozia” e tij kishte shkrepur armën, madje duke bërë shaka për shpërblimin që mund të merrte nëse do të dorëzohej. Ai nuk tregoi asnjë pendim, duke shkëmbyer meme dhe ironizuar mbi vdekjen e viktimës dhe situatën ligjore.
Këto biseda u zhvilluan vetëm disa orë pas publikimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë, ku një i ri me syze dielli dhe kapelë shihej pranë vendit të ngjarjes në Universitetin e Luginës së Utah. Robinson vazhdoi të luante me të vërtetën dhe të tallte miqtë e tij, duke u treguar i qetë dhe i sigurt, pavarësisht përpjekjeve intensive të FBI-së për ta identifikuar dhe kapur.
Charlie Kirk, 31-vjeç, bashkëthemelues i Turning Point USA, u qëllua për vdekje gjatë një eventi ku po diskutonte me të rinj. Robinson u dorëzua disa orë më vonë, pas ndërhyrjes së familjes, dhe pritet që prokurorët të ngritin akuza për vrasje të rëndë dhe përdorim të armës së zjarrit në kryerjen e një krimi. Hetimi vijon ndërsa mesazhet e zbuluara hedh dritë mbi mentalitetin e dyshuarit pas këtij krimi tragjik.