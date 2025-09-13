LEXO PA REKLAMA!

Vranësira të pakta...parashikimi i motit për ditën e sotme, 13 shtator 2025

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 07:56
Vranësira të pakta...parashikimi i motit për ditën e sotme,

Të shtunën sipas meterologeve, Shqipëria do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare por kalimtare përgjatë relieveve malore.

Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të arrijë shpejtësi deri 10m/s.

Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë.

 

 

