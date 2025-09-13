Vranësira të pakta...parashikimi i motit për ditën e sotme, 13 shtator 2025
Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 07:56
Të shtunën sipas meterologeve, Shqipëria do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare por kalimtare përgjatë relieveve malore.
Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të arrijë shpejtësi deri 10m/s.
Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë.