LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vladimir Putin i përgjigjet Polonisë: Nuk ke asnjë provë që sulmi erdhi nga avionët rusë

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 11:15
Bota

Vladimir Putin i përgjigjet Polonisë: Nuk ke asnjë provë

Rusia ka reaguar për herë të parë ndaj incidentit të ndjeshëm që ndodhi në hapësirën ajrore të Polonisë, ku u rrëzuan disa dronë të paidentifikuar gjatë një sulmi rus në Ukrainën perëndimore. I ngarkuari me punë i Rusisë në Poloni, Andrei Ordash, tha se autoritetet polake nuk kanë paraqitur asnjë provë që vërteton se dronët ishin me origjinë ruse.

Deklarata u raportua nga agjencia shtetërore ruse RIA Novosti.Sipas burimeve diplomatike, Ordash është thirrur nga Ministria e Jashtme e Polonisë, si pjesë e reagimit zyrtar pas shkeljes së hapësirës ajrore të vendit, që çoi më pas në aktivizimin e Nenit 4 të NATO-s nga ana e Varshavës.

Ky përbën reagimin e parë zyrtar të Moskës, ndërsa vëmendja tashmë është e përqendruar tek qëndrimi që do të mbajë Kremlini në lidhje me incidentin dhe tensionet në rritje në krahun lindor të NATO-s. Autoritetet ndërkombëtare dhe aleatët euroatlantikë kanë theksuar nevojën për verifikim dhe transparencë, ndërsa situata në kufijtë lindorë të BE-së dhe NATO-s mbetet tepër e tensionuar.

Nga ana e tij kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, tha në parlament se gjatë natës janë shënuar 19 hyrje të paautorizuara në hapësirën ajrore polake, pjesa më e madhe e dronëve duke ardhur nga Bjellorusia. Ai shtoi se është konfirmuar rrëzimi i tre dronëve, ndërsa një i katërt ka shumë gjasa të jetë goditur.

“Fakti që këta dronë, të cilët paraqisnin kërcënim për sigurinë, u rrëzuan, e ndryshon situatën politike. Për këtë arsye, konsultimet me aleatët morën formën e një kërkese zyrtare për aktivizimin e Nenit 4 të Traktatit të NATO-s”, tha Tusk.

Neni 4 i Traktatit të NATO-s thotë se”Palët do të këshillohen bashkërisht kurdoherë që, sipas mendimit të cilësdo prej tyre, kërcënohet integriteti territorial, pavarësia politike apo siguria e cilësdo prej palëve”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion