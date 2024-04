“Vijojnë përgatitet për funeralin e Mbretit Charles”, reagon Pallati Buckingham: Trajtimet për kancerin …

Mbreti Charles do të rifillojë angazhimet publike javën e ardhshme pasi ka bërë përparim në trajtimin për kancerin, ka thënë Buckingham Palace.

Nuk do të jetë ende një rikthim i plotë në angazhimet zyrtare për Mbretin, por pallati po dërgon sinjale positive, sipas BBC.

Mbreti do të fillojë të martën e ardhshme me një udhëtim simbolik në një qendër të trajtimit të kancerit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Planet e tij verore përfshijnë një vizitë shtetërore, ku ai do të presë perandorin dhe perandoreshën e Japonisë.

Në javët e ardhshme, sipas pallatit, ai do të ndërmarrë më shumë angazhime të jashtme. Mbreti thuhet se është “shumë i inkurajuar” që të kthehet në më shumë ngjarje publike.

Trajtimi i Mbretit, i cili filloi në shkurt vijon ended he nuk ka një datë të caktuar për përfundimin e tij.

“Është shumë herët për të thënë” për sa kohë do të vazhdojë trajtimi i tij, tha pallati.

Ai shtoi se mjekët ishin “shumë të inkurajuar nga përparimi i bërë deri më tani dhe mbeten pozitivë për rimëkëmbjen e vazhdueshme të Mbretit”.

Lloji i kancerit nuk është bërë i ditur, por ekipi mjekësor i Mbretit është “mjaftueshëm i kënaqur me përparimin e bërë deri më tani, saqë Mbreti tani është në gjendje të rifillojë një sërë detyrash përballë publikut”.

Mbetet e pasigurt nëse ai do të marrë pjesë në disa nga ngjarjet e mëdha që vijnë në kalendar, të tilla si Trooping the Colour, përkujtimet e Ditës D, festat e kopshtit veror, Royal Ascot dhe udhëtimet jashtë shtetit në vjeshtë.

Udhëtimi i javës së ardhshme në një qendër për trajtimin e kancerit do të bëhet me mbretëreshën Camilla, dhe ai do të takojë pacientët dhe stafin dhe do të tregojë mbështetjen e tij për kërkimet për kancerit.

Edhe pse ai ka kryer punën e tij si kreu i shtetit, përfshirë takimet e rregullta me kryeministrin, kjo vizitë do të jetë angazhimi i tij i parë zyrtar publik këtë vit.

Familja mbretërore e ka pasur një fillim të vështirë të vitit, ku edhe Princesha e Uellsit po trajtohet për kancer.