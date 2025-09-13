LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO VIRALE! Trump "hutohet" sërish: Kam zgjidhur luftën e Shqipërisë me Azerbajxhanit...

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 20:02
Bota
VIDEO VIRALE! Trump "hutohet" sërish: Kam zgjidhur luftën e

Presidenti amerikan Donald Trump u shfaq i hutuar gjatë një interviste të premten në mëngjes me Fox & Friends, duke bërë sërish të njëjtën gafë dhe duke ngatërruar Shqipërinë me Armeninë.

Duke folur për rolin e tij si ndërmjetës në konfliktet ndërkombëtare, Trump tha se kishte ndërmjetësuar luftën mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, duke përshkruar bisedat e pretenduara mes liderëve: “Unë zgjidh luftëra që janë të pazgjidhshme. Azerbajxhani dhe Shqipëria kjo zgjati për shumë vite… Le të pajtohemi”, shtoi ai.

Kjo është hera e dytë që Trump bën këtë gabim, pasi pak muaj më parë e ngatërroi Shqipërinë me Armeninë, por e kishte korrigjuar më pas.

Megjithatë, Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin e marrëveshjes së paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke organizuar një samit në Shtëpinë e Bardhë në korrik, që i dha fund dekadave të luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabakh.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OC Media (@ocmedia_caucasus)

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion