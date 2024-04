(VIDEO) Ushtarët rusë rebelohen ndaj gjeneralit: I paaftë, po na çon si ‘mish për top’

Mediat perëndimore raportojnë se në radhët e ushtrisë së Vladimir Putin kanë nisur të shfaqen ‘rebelimet’ e para, ku ushtarakë akuzojnë kreun e Kremlinit se i ka dërguar si mish për top.

Në një letër të bërë publike që mendohet se e kanë shkruar një grup marinsash rusë, trupat akuzojnë gjeneralët se me paaftësinë e tyre i kanë drejtuar drejt masakrës, ku në vetëm pak ditë 300 ushtarë u vranë nga forcat vendase.

Ata gjithashtu kërkojnë që presidenti Putin të informohet për luftimet në Pavlivka dhe të ngrejë një komision të pavarur për të hetuar ngjarjen.

Anëtarët e Brigadës së 155-të të Këmbësorisë Detare të Flotës së Paqësorit kanë shkruar një letër proteste për shtetin rus.Ata kritikojnë guvernatorin e rajonit Primorye, Oleg Kozhemyako.

“Veprimet e komandantit në një ofenzivë të pakuptueshme në fshatin Pavlivka në rajonin e Donetskut rezultuan me humbjen e 300 burrave. Këta janë të vdekur, të plagosur ose të zhdukur. Përveç kësaj, njësia ka humbur gjysmën e automjeteve” thuhet në letër ankesën.

Ushtarët elitarë thonë se gjenerali Muradov e projektoi këtë ofenzivë për të marrë titullin “Hero i Rusisë”.

Nderkohe Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në samitin e G20-s që do të zhvillohet në datat 15 dhe 16 shkurt, që do të mbahet në Bali të Indonezisë.

Gjatë një konference për shtyp presidenti indonezian, Joko Widodo, theksoi se gjatë bisedës së tij të fundit me presidentin rus ka kuptuar se ky i fundit nuk do të marrë pjesë në samit.