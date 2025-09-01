Stuhi dhe në Greqi, rrëzohet nga moti i keq skena muzikore për koncertin e Ana Visit
Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 08:32
Për shkak të dëmeve të shumta të shkaktuara, si dhe kushteve mbizotëruese të motit, u anulua koncerti i madh me Anna Vissi-n, Antonis Remos dhe Christos Mastoras
Një kamera ka kapur momentin hap pas hapi të shembjes së skenës së madhe që ishte ngritur në Liqenin e Janinës për koncertin e planifikuar me Anna Vissi-n , Antonis Remos dhe grupin Melisses.
Vinçat u mobilizuan për të hequr tendën dhe për të restauruar vendin, ndërsa kompania organizuese anuloi koncertin e madh.