Stuhi dhe në Greqi, rrëzohet nga moti i keq skena muzikore për koncertin e Ana Visit

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 08:32
Bota
Për shkak të dëmeve të shumta të shkaktuara, si dhe kushteve mbizotëruese të motit, u anulua koncerti i madh me Anna Vissi-n, Antonis Remos dhe Christos Mastoras

Një kamera ka kapur momentin hap pas hapi të shembjes së skenës së madhe që ishte ngritur në Liqenin e Janinës për koncertin e planifikuar me Anna Vissi-n , Antonis Remos dhe grupin Melisses.

Vinçat u mobilizuan për të hequr tendën dhe për të restauruar vendin, ndërsa kompania organizuese anuloi koncertin e madh.

