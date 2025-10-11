LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ Shpërthen lufta mes Pakistanit dhe Afganistanit, përleshje të ashpra mes dy ushtrive në kufi

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 22:03
Bota

Luftime të ashpra shpërthyen të shtunën në mbrëmje (sot, 11 tetor) midis forcave të sigurisë afgane dhe pakistaneze përgjatë kufirit të përbashkët pasi Kabuli akuzoi Pakistanin për nisjen e sulmeve ajrore në kryeqytetin afgan, thanë zyrtarë nga të dyja palët.

Sipas një deklarate nga ushtria afgane, “në hakmarrje për sulmet ajrore nga forcat pakistaneze, rojet kufitare talebane në lindje nisën sulme të rënda ndaj posteve pakistaneze në zona të ndryshme të kufirit”.

Të premten, talebanët akuzuan Pakistanin për sulme ajrore në një qytet kufitar, duke pretenduar shkelje të sovranitetit afgan pas dy shpërthimeve që ndodhën vonë po atë natë në Kabul.

Përleshjet ndodhën disa orë pasi talebanët pakistanezë morën përgjegjësinë për një seri sulmesh vdekjeprurëse që ndodhën të premten në zonat veriperëndimore të Pakistanit, duke vrarë 20 forca sigurie dhe tre civilë.

Sulmet përfshinin një sulm vetëvrasës me bombë në një shkollë trajnimi policor, ndërsa të tjera ndodhën në provincën Khyber Pakhtunkhwa , në kufi me Afganistanin. Provinca Khyber Pakhtunkhwa është një bastion i organizatave të armatosura që kanë intensifikuar sulmet e tyre kundër forcave të sigurisë që nga viti 2021, pasi talebanët u rikthyen në pushtet në Afganistan.

