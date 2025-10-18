VIDEO/ Rrezik i vazhdueshëm, shpërthen sërish vullkani më aktiv në glob
Vullkani Kilauea, një nga më aktivët në planet, shpërtheu sërish në Havai, duke nxjerrë llavë nga krateri drejt majës dhe duke ndriçuar qiellin me ngjyra mbresëlënëse.
Shpërthimi i ditë së djeshme ishte i 35-ti që nga dhjetori i kaluar, pasi vullkani ka shfaqur një aktivitet të lartë gjatë muajve të fundit. Përrenjtë e llavës nga kanali jugor i kraterit arritën një lartësi prej 400 metrash, më lart edhe se ndërtesa Empire State në Nju Jork.
Banorët dhe vizitorët e ishullit u mblodhën në pika të sigurta për të vëzhguar nga afër këtë dukuri spektakolare, e cila u transmetua drejtpërdrejt edhe nga dhjetëra kamera në internet.
Sipas shkencëtarëve të Institutit Gjeologjik Amerikan (USGS), shpërthimet e përsëritura konsiderohen pjesë e të njëjtit aktivitet vullkanik, pasi duket se magma ndjek të njëjtën rrugë drejt sipërfaqes.
Megjithëse pamja është mahnitëse, ekspertët mbeten vigjilentë për çdo ndryshim të mundshëm në rrjedhën e llavës apo në emetimin e gazeve vullkanike që mund të ndikojnë zonat përreth.
Vullkani Kilauea, i njohur për shpërthimet e tij të bukura por të kontrolluara, vazhdon të kujtojë fuqinë dhe gjallërinë e natyrës në ishujt vullkanikë të Paqësorit.
???? ⛏️ On October 16, 2025— Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) October 17, 2025
Kīlauea's Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Hawaiʻi Volcanoes National Park experienced precursory low-level eruptive activity signaling the buildup to episode 35 of the ongoing episodic eruption that began in December 2024.
❤️ ????… pic.twitter.com/7q7CCtTU79