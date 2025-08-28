VIDEO/ Poloni, rrëzohet avioni luftarak gjatë provës së shfaqjes ajrore, humb jetën tragjikisht piloti
Një pilot ka humbur jetën gjatë rrëzimit të avionit luftarak F-16 i Forcave Ajrore Polake gjatë një prove për një shfaqje ajrore në Radom, Poloni.
Pas aksidentit një zëdhënës i qeverisë njoftoi se piloti vdiq në mënyrë tragjike.
Mediat polake raportojnë se avioni u rrëzua rreth orës 17:30 duke u djegur plotësisht.