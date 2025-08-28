LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Poloni, rrëzohet avioni luftarak gjatë provës së shfaqjes ajrore, humb jetën tragjikisht piloti

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 21:23
Bota

VIDEO/ Poloni, rrëzohet avioni luftarak gjatë provës së

Një pilot ka humbur jetën gjatë rrëzimit të avionit luftarak F-16 i Forcave Ajrore Polake gjatë një prove për një shfaqje ajrore në Radom, Poloni.

Pas aksidentit një zëdhënës i qeverisë njoftoi se piloti vdiq në mënyrë tragjike.

Mediat polake raportojnë se avioni u rrëzua rreth orës 17:30 duke u djegur plotësisht.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion