Video- Pamjet e frikshme të stuhisë në Itali
Prej ditës së djeshme Italia po përballet me një situatë të jashtëzakonshme, sa i përket motit, ndërsa pritet që shirat të vijojnë edhe në ditët e ardhshme.
Stuhia ka prekur pjesën më të madhe të vendit duke shkaktuar përmbytje në disa nga qytetet më kryesore. Problematike situata ka qenë në qytetin e Napolit, ku njerëzit e gjetën veten e tyre papritur mes ujit dhe dhjetëra makina në rrugë u përmbytën.
Në pamjet e publikuara në rrjetet sociale shihet se si stuhia ka paralizuar gjithë lëvizjen e mjeteve, ndërkohë që shumë pemë thyhen dhe bien përtokë.
Numri i viktimave ka shkuar deri në 7, pasi stuhia ka prekur edhe qytete të tjera si Roma e Venecia.
