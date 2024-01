VIDEO/ Momenti kur avioni rus me 65 të burgosur rrëzohet dhe shpërthen në flakë

Një avion ushtarak rus është rrëzuar gjatë ditës së sotme në rajonin e Belgorodit, në kufij me Ukrainën.

Ndërkohë që kanë dalë edhe pamjet e rrëzimit të avionit, sipas mediave të huaja, Ministria e Mbrojtjes e Moskës konfirmoi incidentin me avionin ushtarak Ilyushin Il-76.

Nga aksidenti raportohet se humbën jetën 74 personat që ishin në bord.

Sipas Ministrisë ruse të Mbrojtjes të cituar nga RIA Novosty, avioni mbante 65 të burgosur ukrainas për një shkëmbim të të burgosurve në rajon, gjashtë anëtarë të ekuipazhit dhe tre shoqërues.

Menjëherë pas rrëzimit në mënyrë të mistershme, avioni 72 tonë shpërtheu në flakë. Rajoni Belgorod pranë kufirit me Ukrainën ka parë disa incidente të sulmit me raketa nga ushtria ukrainase në muajt e fundit, me sulmin e fundit me raketa që vrau 25 njerëz.