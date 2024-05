Video/ Belgjikë, dy policët arrestojnë dhe dhunojnë të miturën

Një skandal ka shpërthyer në Belgjikë., Në një video të bërë publike në rrjete sociale, shihet se dy policë kanë mbërthyer përdhe një vajzë 14 vjeçe.

Në një moment, ata shihen teksa godasin vajzën me grushte, në përpjekje për ta arrestuar.

Kjo ngjarje nuk ka kaluar pa u vënë re në Belgjikë. Në lidhje me episodin e rëndë ka reaguar edhe Shefi i Policisë së zonës, Philip Kersteker, i cili tha se arrestimi i 14-vjeçares lidhet me “çështje familjare”, ndërsa nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me ngjarjen.