Kjo video ka dicka të pazakontë, merr miliona shikime për pak orë

Video e përplasjes së disa deputetëve gjatë seancës parlamentare në Ukrainë po bën xhiron e botës.

Por kjo video nuk është bërë "virale" për shkak të përplasjes së deputetëve, këtë herë ka një arsye tjeter.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëse e shihni me vëmendje videon do të arrini të kuptoni se ka diçka që nuk shkon me një deputet te veshur me kostum të zi, i cili nuk lëviz as qerpikun teksa kolegët e tij grushtohen.

Sipas Reuters, përleshja shpërtheu për shkak se Oleg Lyashko, lideri i Partisë Radikale, akuzoi Yuriy Bokyo, bashkë-kryetar i bllokut të opozitës, se është një “agjent i Kremlinit”.