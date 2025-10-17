LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vetëm 60 metra nga deti! Avioni rrezikon përplasjen në Itali, 11 sekonda pas ngritjes

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 15:30
Bota

Vetëm 60 metra nga deti! Avioni rrezikon përplasjen në Itali, 11

Një avion i kompanisë Air Arabia rrezikoi të përfundonte në det vetëm pak sekonda pas ngritjes nga aeroporti i Katanias në Siçili.

Sipas autoriteteve italiane, 11 sekonda pas ngritjes, avioni Airbus A320 humbi lartësinë dhe ra me shpejtësi rreth 300 milje në orë, duke iu afruar deri në 60 metra mbi sipërfaqen e detit.

Avioni, që udhëtonte pa pasagjerë drejt Amanit të Jordanisë, kishte në bord dy pilotë dhe katër anëtarë të ekuipazhit. Sipas agjencisë italiane të sigurisë ajrore ANSV, gjatë momentit kritik u aktivizua sistemi paralajmërues GPWS (Ground Proximity Warning System), që njofton për rrezikun e përplasjes me tokën ose detin.

Ngjarja ndodhi më 20 shtator, rreth orës 23:57, në kushte të mira moti. Pavarësisht rënies së papritur, pilotët arritën të stabilizonin avionin dhe ta çonin fluturimin në destinacion pa incidente të tjera, duke u ulur në Aman në orën 02:52 me orën italiane.

Hetuesit dyshojnë për gabim njerëzor në llogaritjen e peshës së ngritjes ose për manovër të pasaktë të pilotëve. ANSV ka hapur një hetim zyrtar, ndërsa pilotët do të japin dëshmitë e tyre që do të krahasohen me të dhënat e regjistruara në sistemet e avionit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion