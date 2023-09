Vdes në mënyrë të mistershme ministri bjellorus pas ‘bisedimeve sekrete për Ukrainën’, dyshimet e para

Ministri i Jashtëm i Bjellorusisë Vladimir Makey ka vdekur papritur në moshën 64 vjeçare.

Vladimir Makei shihej si i vetmi kanal kryesor i komunikimit me Perëndimin në regjimin pro-rus të diktatorit Alexander Lukashenko.

Vdekja e tij erdhi në mënyrë misterioze një ditë pasi ai u takua me të dërguarin e Papës Ante Jozic ku thuhet se diskutuan një plan sekret paqeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Spiuni i karrierës Makei kishte qenë ministër i Jashtëm në Bjellorusi për një dekadë dhe do të priste ministrin e Jashtëm të Vladimir Putinit, Sergei Lavrov, të dielën dhe të hënën në Minsk.

Zëdhënësja e Lavrov tha se Rusia ishte “tronditur” me vdekjen e tij.

Kanali Brief Telegram tha se Makei ishte bërë “irritues” për Kremlinin. Ai ishte një kundërshtar i përfshirjes së Bjellorusisë në luftën e Putinit në Ukrainë dhe kishte armiq në agjencinë e fuqishme të sigurisë KGB.

“Makei mund të jetë helmuar ose vrarë nga zbatuesit e ligjit vendas,” tha Brief. “Makei kishte marrëdhënie jashtëzakonisht të këqija me udhëheqjen e KGB-së. Dhe ishte mjaft i afërt me udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes”.

Kanali shtoi se: “Makei ishte kanali kryesor i komunikimit të Lukashenkos me Perëndimin. Një oficer i inteligjencës në karrierë, Makei ishte i lidhur ngushtë me inteligjencën austriake dhe elitat austriake. Makei ofroi një prirje liberale. Në të njëjtën kohë, ai nuk ishte një mbështetës i Kremlinit.”

Makei dikur ka qenë një kritik i madh i Rusisë.

Para protestave masive antiqeveritare në Bjellorusi në vitin 2020, Makei foli për dëshirën e tij për të përmirësuar marrëdhëniet e Bjellorusisë me Evropën Perëndimore, si dhe për të kritikuar Rusinë por me kalimin e kohës ai e kishte zbutur ndjeshëm tonin e tij.