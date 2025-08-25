Vdekja e pesë gazetarëve në Gaza nga sulmi izraelit, Shoqata e Shtypit të Huaj kërkon shpjegime të menjëhershme
Shoqata e Shtypit të Huaj në Jerusalem (FPA) po kërkon shpjegime nga Izraeli në lidhje me vdekjen e pesë gazetarëve në sulmet ajrore izraelite ndaj një spitali në Rripin jugor të Gazës.
Pesë gazetarët e vrarë këtë mëngjes, të cilët punonin me Al Jazeera-n, Reuters-in dhe AP-në, ishin midis 20 viktimave, siç u njoftua nga Mbrojtja Civile e enklavës palestineze.
“FPA është e indinjuar dhe e tronditur”, thuhet në një deklaratë nga organizata, në të cilën përfaqësohet AFP, duke vënë në dukje se nuk kishte “asnjë paralajmërim përpara këtyre sulmeve”.
“Ne kërkojmë shpjegime të menjëhershme nga (ushtria izraelite) dhe Zyra e Kryeministrit”, shtoi deklarata, duke i bërë thirrje Izraelit të “braktisë praktikën e tij të neveritshme të shënjestrimit të gazetarëve përgjithmonë”, duke nënvizuar se “shumë gazetarë janë vrarë në Gaza pa asnjë justifikim. Rrjeti televiziv katarian Al Jazeera, agjencia kanadeze-britanike e lajmeve Reuters dhe agjencia amerikane e lajmeve Associated Press shprehën tronditje dhe trishtim për vdekjen e kolegëve të tyre në deklarata të ndara.
Ushtria izraelite pranoi se kishte nisur një “sulm në zonën e Spitalit Nasser” dhe njoftoi një “hetim”. Duke shprehur keqardhje për “çdo dëmtim trupor të shkaktuar ndaj individëve të papërfshirë”, tha se “nuk i shënjestron qëllimisht gazetarët”.
Sipas zëdhënësit, Spitali Nasser në Khan Yunis u godit dy herë nga ushtria izraelite, së pari nga një dron shpërthyes dhe më pas nga një sulm ajror, ndërsa të plagosurit po evakuoheshin.