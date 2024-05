Varianti më ngjitës i Covidit, njihuni me simptomat e Deltas

Në fillim të pandemisë, agjencitë qeveritare dhe autoritetet shëndetësore u përpoqën të informonin njerëzit se si të njohin simptomat e koronavirusit.

Sidoqoftë, raportet e hershme të simptomave të variantit delta tregojnë se ato ndryshojnë nga ato të zakonshmet me të cilat deri më tani kemi shoqëruar COVID-19 më së shumti.

Mënyra se si virusi shkakton sëmundjen varet nga dy faktorë.

Njëra është virale dhe përfshin shpejtësinë e replikimit, si dhe mënyrën e transmetimit. Faktorët virale ndryshojnë ndërsa evoluon virusi.

Një faktor tjetër varet nga bartësi i virusit dhe mund të ndikohet kryesisht nga mosha, gjinia, ilaçet e përdorura, dieta, stresi dhe shëndeti.

Sipas të dhënave nga Britania e Madhe, të cilat janë mbledhur përmes një aplikacioni në të cilin përdoruesit raportojnë simptomat e sëmundjes, duket se simptomat e COVID kanë ndryshuar me ato nga lloji origjinal nga Wuhan.

Ethet dhe kollitja kanë qenë simptoma të zakonshme që nga fillimi i pandemisë, ndërsa dhimbje koke dhe dhimbje të fytit kanë ndodhur në disa pacientë.

Të gjitha këto simptoma ndodhin te njerëzit e infektuar me llojin delta. Por, hunda e lëngshme nuk është përmendur si simptomë deri më tani, por kjo ka ndryshuar me llojin e ri të koronavirusit, shkruan The Conversation.

Humbja e nuhatjes në fillim të një pandemie ishte një nga simptomat më të zakonshme të koronavirusit. Në rastin e variantit delta, tendosja e anosmisë (humbja e shijes) renditet e nënta.

Ndryshimet në simptoma mund të shoqërohen gjithashtu me vaksinimin. Shumica e të moshuarve janë vaksinuar kundër COVID-19, kështu që tani të rinjtë po sëmuren më shumë. Ata në përgjithësi kanë simptomat e sipërpërmendura më të lehta të sëmundjes.

Dhe ndryshimet në vetë virusin mund të ndikojnë në ndryshimin e simptomave. Por, ende nuk është plotësisht e qartë pse simptomat e sëmundjes ndryshojnë me llojin e ri.

Të dhënat e deritanishme tregojnë se varianti delta i koronavirusit është më ngjitës në lidhje me llojin origjinal, por edhe në lidhje me variante të tjera të përhapura.

Shkencëtarët besojnë se varianti delta është më i transmetueshëm sesa llojet e tjera. Ekspertët theksojnë se është e nevojshme të vaksinohen sa më shumë njerëz në mënyrë që të mbrohen, dhe prodhuesit e vaksinave të aprovuara thonë se vaksinat e tyre janë gjithashtu efektive kundër varianti delta.

Nëse vëreni ndonjë simptomë, edhe nëse është thjesht një hundë e zënë, duhet të testoheni për COVID.