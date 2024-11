Valencia, para dhe pas përmbytjes: Video virale e një vajze tregon shkatërrimin brenda javës

Një javë më parë, qytetarët e zonave përreth Valencias jetonin një jetë të qetë dhe të lumtur, pa e ditur dramat që stuhia Dana do të sjellë në jetën e tyre.

Askush nuk mund ta kishte parashikuar se si një ditë me diell do të shndërrohej në një makth të mbushur me baltë dhe shkatërrim, duke lënë njerëzit, rrugët dhe shtëpitë të pushtuara nga uji. Një dëshmi me video, në veçanti, ka bërë xhiron e mediave sociale, duke treguar se sa shpejt mund të ndryshojë realiteti për shkak të një përmbytjeje.

Para dhe pas përmbytjes në Valencia

Mes videove prekëse të ndara në rrjetet sociale, është një video e një vajze që, para stuhisë, kishte regjistruar një video të lehtë dhe të gëzueshme: e veshur mirë, e kuruar dhe e buzëqeshur, ajo shfaqej entuziaste para ndjekësve të saj. Pothuajse një javë më vonë, e njëjta vajzë realizoi një video tjetër në të njëjtin vend, për të treguar ndryshimin dramatik.

Këtë herë, rrobat e saj ishin të njolla me baltë dhe buzëqeshja ishte zhdukur. Në vend të saj, shprehia e saj ishte e ashpër, mes vendosmërisë dhe dhimbjes, ndërsa ndihmonte në pastrimin e zonës. Skena ishte simbolike: rrugët të mbushura me ujë, makina të grumbulluara, shenja të një jetese të shkatërruar.