Vala e të nxehtit në Evropë thyen rekordet e qershorit
Vala e egër e të nxehtit ka bërë që temperaturat të rriten shumë mbi mesataren e qershorit për shumë vende, në disa raste deri në 20 gradë më shumë.
Norvegjia regjistroi një temperaturë prej 32.5 gradë të mërkurën, që thuhet se është temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë brenda Rrethit Arktik në Evropë, dhe dukshëm më e lartë se mesatarja e qershorit prej 13 gradë Celsius.
Në Poloni temperaturat arritën si në mesin e viteve tridhjetë të hënën dhe pjesë të Gjermanisë lindore panë disa vende që arritën në 37C.
Rekordet e temperaturës së qershorit u thyen gjithashtu në Slloveni dhe Kroaci, ndërsa Bosnja dhe Hercegovina pa temperatura 0.2C më pak se rekordi i qershorit në 41C.
Vapa ekstreme është shtrirë edhe në Afrikën e Veriut, ku temperaturat në Tunizi barazuan rekordin e saj mujor prej 48,7 gradë Celsius të hënën.
Por në disa vende në Evropë, një shpërthim stuhish shkaktoi një rrëshqitje shkatërruese balte në Austrinë jugore, duke vrarë një person dhe duke përmbytur shtëpi dhe rrugë në rajonin e Carinthia.
Stuhi të tjera priten në fund të javës, me breshër të dëmshëm, rrebeshe dhe erëra të forta.
Edhe vendi ynë është përfshirë këtë javë nga vala e të nxehtit afrikan, por pasditen e sotme shiu dhe breshëri përfshinë Juglindjen e vendit./a2 cnn