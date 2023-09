Ursula von der Leyen mban fjalimin e saj të fundit vjetor: Të luftojmë konkurrencën kineze

Nëntë muaj para zgjedhjeve europiane, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen bën një pasqyrë të viteve të saj në detyrë dhe përcaktoi prioritetet e saj.

“Sektori i automjeteve elektrike është një industri thelbësore për ekonominë e pastër, me një potencial të madh për Europën. Por tregjet globale tani janë të mbushura me makina elektrike të lira kineze. Dhe çmimi i tyre është i ulët nga subvencionet e mëdha shtetërore,” tha von der Leyen.

“Kjo po shtrembëron tregun tonë. Kështu Komisioni do të nisë një hetim kundër subvencioneve për automjetet elektrike që vijnë nga Kina.” vazhdoi ajo, duke nxitur duartrokitje nga disa anëtarë të Parlamentit Europian.

“Kam kërkuar nga Mario Draghi të përgatisë një raport mbi gjendjen e konkurrencës në BE”, shtoi von der Leyen.

Njoftimi i papritur shënon një përshkallëzim të rëndësishëm në marrëdhëniet BE-Kinë dhe përfaqëson një fitore për Francën, e cila kishte shtyrë për nisjen e hetimit.

Gjatë fjalimit të saj, von der Leyen tërhoqi një paralele midis asaj që ndodhi në të kaluarën me industrinë diellore europiane dhe asaj që mund të ndodhë në të ardhmen me industrinë europiane të makinave, të cilat të dyja përballen me konkurrencë të madhe nga homologët e tyre kinezë.

“Konkurrenca është e vërtetë vetëm për aq kohë sa është e drejtë. Shumë shpesh, kompanitë tona janë të përjashtuara nga tregjet e huaja ose janë viktima të praktikave grabitqare.

Ato shpesh nënvlerësohen nga konkurrentët që përfitojnë nga subvencionet e mëdha shtetërore,” u tha von der Leyen eurodeputetëve.

“Ne nuk kemi harruar se si praktikat e padrejta tregtare të Kinës ndikuan në industrinë tonë. Kompanitë pioniere u desh të paraqisnin falimentimin. Talentët premtuese u larguan në kërkim të pasurisë jashtë vendit,” vazhdoi ajo.

“Kjo është arsyeja pse drejtësia në ekonominë globale është kaq e rëndësishme – sepse ajo ndikon në jetët dhe jetesën.”

Nëntë muaj përpara zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Europian, të cilat do të mbahen nga 6 deri më 9 qershor, presidentja ilustroi prioritetet e Komisionit nga tani deri në fund të mandatit.

Duke qenë se fjalimi ishte i fundit përpara zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, von der Leyen shfrytëzoi rastin për të treguar arritjet politike gjatë vitit të kaluar.

Mbështetja financiare dhe ushtarake për Ukrainën, sanksionet kundër Rusisë, gjendja ekonomike, klima, politika industriale dhe reforma e migracionit, të gjitha ishin pjesë e fjalimit të saj, së bashku me një reflektim mbi zgjerimin dhe aftësinë e bllokut për të mirëpritur shtetet e reja anëtare.

Presidentja e Komisionit propozoi zgjatjen e mbrojtjes së përkohshme , e cila sot u lejon të gjithë qytetarëve ukrainas të qëndrojnë në union pa pasur nevojë të paraqesin kërkesë për azil.

Një gjë që von der Leyen e la jashtë: të ardhmen e saj politike.

Shefja e Komisionit heshti për dëshirën e saj për të kandiduar për rizgjedhje si kandidatja kryesore e Partisë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë (EPP).

Von der Leyen besohet se ka një shans të lartë për të siguruar një mandat tjetër pesëvjeçar, nëse ajo dëshiron.