Urdhri i Putint/ Rusët tentojnë të largohen në masë nga vendi, zbulohet lëvizja me e fundit e BE-së

Bashkimi Evropian po planifikon të dalë me një qëndrim të përbashkët për kërkesat për hyrje të bëra nga qytetarët rusë që po largohen nga vendi i tyre. Lajmin e bëri të ditur një zëdhënës i Komisionit Evropian gjatë një konference për shtyp të enjten.

Po ashtu, Komisioni Evropian gjithashtu vuri në dukje se tani për tani, çdo shtet anëtar do të duhet të vlerësojë kërkesat për hyrje, rast pas rasti, duke shtuar se menaxhimi i kufirit të jashtëm të BE-së duhet të kryhet në përputhje me ligjin e BE-së dhe në përputhje me “të drejtat themelore dhe të gjithë legjislacionit në fuqi për procedurat e azilit.”

Një tjetër zëdhënës, drejtuesi i BE-së për çështjet e jashtme Peter Stano, tha se BE-ja po vëzhgon atë që po ndodh tani në Rusi pas njoftimit të Putinit për të ashtuquajturin “mobilizim të pjesshëm”.

“Ka pasur protesta në një numër qytetesh anembanë Rusisë. Gjatë këtyre protestave, më shumë se 1300 njerëz janë arrestuar,” u tha Stano gazetarëve.

Dhe kjo po tregon se rusët po votojnë me këmbët e tyre, në thelb, mbi regjimin e Putinit dhe veprimet e tij.

“Ne gjithashtu marrim parasysh raportet që tregojnë se shumë rusë po largohen nga vendi në rrugë legale, në mënyrë të ligjshme.

Marrin trenin, makinën dhe largohen përmes kufijve, ose marrin fluturime për në Turqi. Serbisë në Emiratet. Kjo është ajo që po shohim se po ndodh”, tha Stano.

“Ne si Bashkimi Evropian, në parim, qëndrojmë në solidaritet me qytetarët rusë, të cilët kanë guximin dhe guximin për të treguar kundërshtimin e tyre ndaj asaj që po bën regjimi, veçanërisht kur bëhet fjalë për këtë luftë të paligjshme në Ukrainë,” tha ai, duke shtuar se vendimet konkrete kur bëhet fjalë për politikën e vizave janë në duart e shteteve anëtare individuale.

I pyetur në lidhje me kërkesat e shumta për hyrje nga Rusia, një tjetër zëdhënës i Komisionit Evropian Eric Mamer tha: “Ne do të duhet të kemi një qëndrim të përbashkët në nivelin e BE”.