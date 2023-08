Ukrainasit fillojnë stërvitjen me avionë luftarakë F16

Ministri i Mbrojtjes Oleksiy Reznikov deklaron se Ukrainasit kanë filluar stërvitjen me avionë luftarakë F16. Nuk dihet ende se sa kohë do të duhet për të trajnuar inxhinierët dhe mekanikët.

Reznikov tha se nuk do të jepte detaje se ku dhe kur do të zhvillohet trajnimi. Kjo deklaratë vjen dy ditë pasi një zyrtar amerikan tha se F16 do të transferoheshin në Ukrainë pasi pilotët e vendit të kishin mësuar se si t'i përdorin ato.