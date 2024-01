Ukraina rrëzon aeroplanin spiun rus A-50, goditje e fuqishme për Moskën

Ushtria e Ukrainës thotë se ka rrëzuar një aeroplan spiun ushtarak rus mbi Detin Azov. Analistët thonë se do të ishte një goditje për fuqinë ajrore të Moskës. Ukraina ka luftuar për të bërë përparime të rëndësishme kohët e fundit kundër forcave ruse në juglindje. Një konferencë nga Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar më 23 shkurt tha se Rusia "me gjasë" kishte gjashtë A-50 operacionale në shërbim.

Ndërtimi i avionëve mund të kushtojë qindra milionë dollarë. Zyrtarët rusë thanë se nuk kishin asnjë informacion për sulmet. Një kanal ushtarak popullor, Rybar, tha se nëse informacioni i Ukrainës për humbjet ruse do të konfirmohej do të ishte një tjetër ditë e zezë për forcat ajrore ruse.

Gjenerali Zaluzhnyi tha në Telegram se forcat ajrore të Ukrainës kishin planifikuar dhe kryer në mënyrë të shkëlqyer një operacion në rajonin e Azov, në juglindje të Ukrainës.

Në shkurt të vitit të kaluar, grupi opozitar bjellorus BYPOL pretendoi se kishte dëmtuar një aeroplan ushtarak A-50 në një sulm me dron pranë Minskut.Justin Bronk, një specialist i luftës ajrore nga instituti i mbrojtjes Rusi, i tha BBC-së se nëse konfirmohet humbja e një A-50 do të ishte një humbje shumë e rëndësishme dhe e turpshme nga ana operacionale për forcat ajrore ruse.

Ai shtoi se kishte vetëm një numër të vogël të këtyre avionëve brenda forcave ajrore ruse që do të thotë se humbja e njërit do të ishte një goditje e madhe. Frank Gardner tha se situata në përgjithësi nuk po duket e mirë për Ukrainën pasi ajo merret me mungesën e municioneve, moralin e ulët midis trupave të saj dhe sulmet e vazhdueshme nga Rusia në infrastrukturën e saj.